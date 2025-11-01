https://news.day.az/azerinews/1792348.html Bu şəxslər hərbi biletə görə cərimələnir Hərbi qeydiyyat sənədlərinin qorunması və düzgün saxlanılması hər bir vətəndaş üçün vacib şərtdir. Bəs bu sənədləri itirən şəxsləri hansı cəza gözləyir?
Bu şəxslər hərbi biletə görə cərimələnir
Hərbi qeydiyyat sənədlərinin qorunması və düzgün saxlanılması hər bir vətəndaş üçün vacib şərtdir.
Bəs bu sənədləri itirən şəxsləri hansı cəza gözləyir?
Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 607-ci maddəsinə əsasən, hərbi biletin və ya ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqənin qəsdən korlanması və ya itirilməsi inzibati məsuliyyət yaradır. pizza mizza
Belə hallarda vətəndaşa xəbərdarlıq edilir və ya 50 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре