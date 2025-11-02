Trampla Putin arasında görüşə təcili ehtiyac yoxdur

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında yaxın vaxtlarda görüşün keçirilməsi mümkündür, lakin buna təcili ehtiyac yoxdur.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitriy Peskov bildirib.

Peskov əlavə edib ki, belə bir görüşün baş tutması hipotetik olaraq mümkündür.