Yağıntılı hava nə vaxtadək davam edəcək?

Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti noyabrın 5-i gündüzədək davam edəcək.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.