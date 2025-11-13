Bəzi rayonlarda leysan yağacaq

Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq.

Bu barədə Trend-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumat verilib.

Bildirilir ki, rayonlarda noyabrın 14-ü axşamdan 15-i gündüzədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Əsasən şərq rayonlarında yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.