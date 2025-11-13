https://news.day.az/azerinews/1795222.html Bəzi rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq. Bu barədə Trend-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumat verilib. Bildirilir ki, rayonlarda noyabrın 14-ü axşamdan 15-i gündüzədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
Əsasən şərq rayonlarında yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.
