Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Bu barədə Day.Az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 28758 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 2025-ci il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10253647 nəfərə çatıb.