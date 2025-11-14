https://news.day.az/azerinews/1795410.html Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 28758 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 2025-ci il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10253647 nəfərə çatıb.
