Azərbaycana Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu veriləcək

Azərbaycana Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu veriləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə bildirib.

Azərbaycan Orta Asiya formatına qəbul edilir və beləliklə, format ölkələrinin tərkibi mövcud "beşlik"dən "altılıq"a dəyişir.

Beləliklə, Azərbaycan Mərkəzi Asiya üzrə Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu alır.