https://news.day.az/azerinews/1795736.html Azərbaycana Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu veriləcək Azərbaycana Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu veriləcək. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə bildirib.
Azərbaycan Orta Asiya formatına qəbul edilir və beləliklə, format ölkələrinin tərkibi mövcud "beşlik"dən "altılıq"a dəyişir.
Beləliklə, Azərbaycan Mərkəzi Asiya üzrə Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu üzvü statusu alır.
