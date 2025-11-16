https://news.day.az/azerinews/1795764.html Tokayev Azərbaycanı Mərkəzi Asiya üzrə Məşvərət Görüşlərinin tamhüquqlu iştirakçısı statusu alması münasibətilə təbrik edib Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycanı Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşlərinə tamhüquqlu üzv qəbul etməsi münasibətilə təbrik edib. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Kasım-Jomart Tokayev Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxışı zamanı deyib.
"Bu gün formatımıza tamhüquqlu üzv kimi qoşulmaqla bağlı tarixi bir qərar qəbul edilib və bu münasibətlə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bu yeni vəzifədə Azərbaycan regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcək", - deyə o bildirib.
