https://news.day.az/azerinews/1795786.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq formatına qoşulması geniş coğrafi məkanda qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq formatına qoşulması ilə bağlı qərara görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxışı zamanı deyib.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq formatına qoşulması geniş coğrafi məkanda qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq formatına qoşulması ilə bağlı qərara görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür etmək istəyirəm.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxışı zamanı deyib.
Dövlətimizin başçısı bildirib: "Bu qərar münasibətlərimizin dostluq və qardaşlıq xarakterini bir daha təsdiqləyir, həmçinin geniş coğrafi məkanda əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре