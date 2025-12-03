https://news.day.az/azerinews/1799641.html "Şamaxı" və "Sabah" 1/4 finala adlayıblar Bu gün Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, "Şamaxı" I Liqada çıxış edən "Baku Sportinq"lə qarşılaşıb. "Sabah" isə Qubada "İmişli"nin qonağı olub. Azərbaycan Kuboku 1/8 final mərhələsi 3 dekabr "Şamaxı"- "Baku Sportinq" 1:0 Qol: Abdullahi Şuaybu, 69 Şamaxı şəhər stadionu
Azərbaycan Kuboku
"Şamaxı"- "Baku Sportinq" 1:0
"İmişli" - "Sabah" 1:2
"Şamaxı" və "Sabah" 1/4 finala adlayıblar
Bu gün Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, "Şamaxı" I Liqada çıxış edən "Baku Sportinq"lə qarşılaşıb.
"Sabah" isə Qubada "İmişli"nin qonağı olub.
Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsi
3 dekabr
"Şamaxı"- "Baku Sportinq" 1:0
Qol: Abdullahi Şuaybu, 69
Şamaxı şəhər stadionu
"İmişli" - "Sabah" 1:2
Qollar: İbrahim Əliyev, 89 (pen) - Coy Lens Mikels, 59, hahim Parris, 96
Quba OİK stadionu
Qeyd edək ki, hazırda "Azərsun Arena"da "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" matçı davam edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре