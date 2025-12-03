"Şamaxı" və "Sabah" 1/4 finala adlayıblar

Bu gün Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları keçirilir.

xəbər verir ki, "Şamaxı" I Liqada çıxış edən "Baku Sportinq"lə qarşılaşıb.

"Sabah" isə Qubada "İmişli"nin qonağı olub.

Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsi

 

3 dekabr

"Şamaxı"- "Baku Sportinq" 1:0
Qol: Abdullahi Şuaybu, 69
Şamaxı şəhər stadionu

"İmişli" - "Sabah" 1:2
Qollar: İbrahim Əliyev, 89 (pen) - Coy Lens Mikels, 59, hahim Parris, 96
Quba OİK stadionu

Qeyd edək ki, hazırda "Azərsun Arena"da "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" matçı davam edir.