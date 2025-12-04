https://news.day.az/azerinews/1799913.html Azərbaycan və NATO arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub - FOTO Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclası çərçivəsində NATO-nun Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Azərbaycan və NATO arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub - FOTO
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclası çərçivəsində NATO-nun Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə NATO arasında əməkdaşlıq gündəminə daxil olan təhlükəsizlik, müdafiə, enerji təhlükəsizliyi, kritik infrastruktur obyektlərinin mühafizəsi, təhsil və digər məsələlər, eləcə də regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı mövzular müzakirə olunub.
