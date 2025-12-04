Azərbaycanda iki ada yarımadaya çevrilə bilər - VİDEO
Xəzər dənizinin səviyyəsi son illərdə tarixi minimumlara enib.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi son illərdə tarixi minimumlara enib. Belə ki, 2005-2025-ci illər ərzində dəniz 2,1 m-ə, 2023-2025-ci illər ərzində isə 0,4-0,5 m-ə qədər geri çəkilib. Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Zaur İmrani deyir ki, suyun səviyyəsinin kəskin azalması bir neçə amildən asılıdır.
Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru qeyd edib ki, zamanla su-torpaq sərhədlərinin dəyişməsi, bəzi adaların xüsusilə Pirallahı, Qum adalarının sahillə birləşərək "yarımada"ya çevrilməsini qaçılmaz edə bilər.
Zaur İmrani həmçinin qeyd edib ki, dənizin səviyyəsi dəyişkən xarakter daşıyır və yaxın onilliklərdə yenidən qalxma ehtimalı istisna edilmir.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
