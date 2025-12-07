Makron Zelenski ilə telefon danışığı aparıb

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı apardığını bildirib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə fransalı lider sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb.

 

"Onunla son beynəlxalq müzakirələrimi bölüşdüm. Xüsusən Çində Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələ ətrafında geniş danışdıq" .

"The Independent" daha əvvəl yazıb ki, Makron Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə birlikdə Londonda Zelenski ilə görüşəcək .