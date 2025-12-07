https://news.day.az/azerinews/1800477.html Makron Zelenski ilə telefon danışığı aparıb Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı apardığını bildirib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə fransalı lider sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb. "Onunla son beynəlxalq müzakirələrimi bölüşdüm.
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı apardığını bildirib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə fransalı lider sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb.
"Onunla son beynəlxalq müzakirələrimi bölüşdüm. Xüsusən Çində Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələ ətrafında geniş danışdıq" .
"The Independent" daha əvvəl yazıb ki, Makron Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə birlikdə Londonda Zelenski ilə görüşəcək .
