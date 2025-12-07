https://news.day.az/azerinews/1800499.html Günəşdə güclü partlayış baş verib Dekabrın 6-sı axşam saatlarında iki "M" sinifli Günəş partlayışı qeydə alınıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat verib.
Günəşdə güclü partlayış baş verib
Dekabrın 6-sı axşam saatlarında iki "M" sinifli Günəş partlayışı qeydə alınıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat verib.
"Bir neçə günlük sükutdan sonra diskin mərkəzindəki 4299 bölgəsində (keçmiş 4274) güclü ikiqat "M" partlayışı olub. İki partlayışdan birincisi "M1.1", ikincisi isə "M8.1" kimi təsnif edilib", - deyə bildirilib.
