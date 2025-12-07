https://news.day.az/azerinews/1800504.html Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim edib Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb. Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir.
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim edib
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir.
