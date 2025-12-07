https://news.day.az/azerinews/1800522.html Batabata və Parağaçaya qar yağıb - FOTO Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. AZƏRTACxəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarından etibarən muxtar respublikanın şəhər və kəndlərinə yağış, yüksək dağlıq hissələrinə isə qar yağıb.
Batabata və Parağaçaya qar yağıb - FOTO
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür.
AZƏRTACxəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarından etibarən muxtar respublikanın şəhər və kəndlərinə yağış, yüksək dağlıq hissələrinə isə qar yağıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Ordubad rayonunun Parağaçay qəsəbəsində 2500 metr yüksəklikdə qarın hündürlüyü 2 santimetr, Şahbuz rayonunun Batabat yaylağında isə 1 santımetr olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре