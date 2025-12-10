Prezident İlham Əliyev Rövşən İsmayılovu Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edib

Rövşən İsmayılov Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Rövşən Rəhim oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru təyin edilsin

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.