https://news.day.az/azerinews/1801397.html Prezident İlham Əliyev Rövşən İsmayılovu Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edib - SƏRƏNCAM Rövşən İsmayılov Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Rövşən Rəhim oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru təyin edilsin Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Prezident İlham Əliyev Rövşən İsmayılovu Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edib - SƏRƏNCAM
Rövşən İsmayılov Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Rövşən Rəhim oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru təyin edilsin
Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре