Bakıda daha bir evdən qadın meyiti tapıldı Bakıda daha bir evdən meyit tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu, Mingəçevir küçəsində qeydə alınıb. 44 yaşlı Aytəkin Fəxrəddin qızı Mirzəyevanın meyiti səhər saat 8 radələrində yaşadığı evdə tapılıb. Mərhumun hansı səbəblə öldüyü bəlli deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
