https://news.day.az/azerinews/1802690.html Sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxs qəza törətdi Tovuzda sürücülük hüququ olmayan şəxs idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 15-i baş verib. Belə ki, Mürvət Həsənov sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi "VAZ-2106" minik markalı avtomobili Tovuz rayonu Aşırallar kəndi ərazisində aşırması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxs qəza törətdi
Tovuzda sürücülük hüququ olmayan şəxs idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 15-i baş verib.
Belə ki, Mürvət Həsənov sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi "VAZ-2106" minik markalı avtomobili Tovuz rayonu Aşırallar kəndi ərazisində aşırması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Tovuz RPŞ-nin İB-də CM-nin 263-1.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре