https://news.day.az/azerinews/1802807.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti iclas dekabrın 19-da keçiriləcək. Xəbər yenilənəcək
