Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib.

Spiker bildirib ki, növbəti iclas dekabrın 19-da keçiriləcək.

