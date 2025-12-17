Bu qarışımı içsəniz, qışda heç xəstələnməyəcəksiniz
Qış aylarında H3N2 qripi, Covid-19, RSV və rinovirus kimi infeksiyaların yayılması sürətlənib. Mütəxəssislər xəstəlik zamanı düzgün qidalanmanın immunitetin qorunmasında mühüm rol oynadığını bildirirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, The Telegraph qəzeti Böyük Britaniyada tanınmış beş mütəxəssisdən xəstələndikləri zaman hansı qidaları seçdiklərini soruşub. Cavablar göstərir ki, onların üstünlük verdiyi əsas qidalar sadə, isti və orqanizmi dəstəkləyən məhsullardır.
Qidalanma araşdırmaları üzrə mütəxəssis Dr. İdris Muğa "super qida" anlayışına inanmadığını bildirərək əsas seçiminin toyuqlu qarğıdalı şorbası olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, bu yemək həm enerji verir, həm də maye balansını qoruyur. Boğaz ağrısı zamanı bal qatılmış ilıq nanə çayı içən mütəxəssis, mədə zəiflədikdə isə yüngül dənli gevrek və qaynadılmış yumurtaya üstünlük verir.
Təqaüddə olan döş xərçəngi cərrahı Dr. Liz O'Riordan xəstələndiyi zaman isti meyvə şirələri və hazır smuzilər qəbul etdiyini bildirib. O, C vitamini mənbəyi kimi portağal və alma yediyini, bağırsaq sağlamlığı üçün isə evdə hazırladığı turş mayalı çörəyi seçdiyini qeyd edib. Həkimin fikrincə, rahatladıcı yeməklər sağalma prosesinə müsbət təsir göstərir.
Qastroenteroloq Dr. Alan Desmond immunitet sisteminin təxminən 70 faizinin bağırsaqlarla əlaqəli olduğunu xatırladıb. O, tərəvəz suyu ilə bişirilmiş mərcimək və kök şorbalarını, həmçinin zəncəfil, zərdəçal və qara bibər kimi ədviyyatları tövsiyə edir. Desmond hesab edir ki, toyuq şorbasının faydası əsasən tərkibindəki tərəvəz və ədviyyatlardan qaynaqlanır.
Ailə həkimi Dr. Filippa Key xəstəlik zamanı vəziyyətinə uyğun olaraq aşağı lifli qidalar - ağ çörək, ağ düyü və alma püresi yediyini deyib. O, limonlu və ballı içkilərin həm enerji verdiyini, həm də psixoloji rahatlıq yaratdığını vurğulayıb.
İmmunologiya üzrə mütəxəssis Dr. Jenna Maçoki qış aylarında müxtəlif şorbalara üstünlük verdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, soğan, sarımsaq, kök və otlarla hazırlanmış ev üsulu toyuq suyu, eləcə də mürver şərbəti immunitet üçün faydalıdır. Mürverin C vitamini və flavonoidlərlə zəngin olduğu, soyuqdəyməyə qarşı təsir göstərdiyi qeyd olunur.
Mütəxəssislər yekdilliklə bildirirlər ki, qış mövsümündə isti şorbalar, təbii içkilər və bağırsaq dostu qidalar immuniteti gücləndirir və xəstələnmə riskini azaldır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре