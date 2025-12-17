Türkiyədə zəlzələ oldu

Türkiyənin Hatay vilayətinin Hassa rayonunda 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ 7,41 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Dağıntılar barədə məlumat verilməyib.