Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Ağdam sakini minaya düşüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Çəmənli kənd ərazisində baş verib. Kənd sakini Məmmədov Məlik Qədir oğlu sahədə soğan səpərkən minaya düşüb. Hazırda yaralının xəstəxanaya çatdırılması prosesi aparılır. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
