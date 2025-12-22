https://news.day.az/azerinews/1804235.html İdarə rəisinin öldüyü qəzadan görüntülər – VİDEO Xocavənddə vəzifəli şəxsin ölümü ilə nəticələnən qəzanın görüntüləri yayılıb. Day.Az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-si Beyləqan rayonu ərazisində baş verib.
İdarə rəisinin öldüyü qəzadan görüntülər – VİDEO
Xocavənddə vəzifəli şəxsin ölümü ilə nəticələnən qəzanın görüntüləri yayılıb.
Day.Az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-si Beyləqan rayonu ərazisində baş verib.
Xocavənd rayon Statistika İdarəsinin rəisi Fərnad Tahir oğlu Tahirov istifadəsində olan "Nissan Sunny" markalı 28-AA-021 dövlət qeydiyyat nömrəli xidməti avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə minik avtomobili yol kənarına aşıb. Qəza nəticəsində F. Tahirov hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qəza yerindən görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре