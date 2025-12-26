Mətbəxdə taxta qaşıqdan istifadə təhlükəlidirmi?
Taxta qaşıqlar uzun illərdir mətbəxlərin ayrılmaz hissəsidir. Ancaq son vaxtlar onların sağlamlıq baxımından təhlükəli olub-olmaması ilə bağlı müzakirələr aparılır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, taxta qaşıqlar düzgün istifadə edilmədikdə və baxımsız qaldıqda risk yarada bilər. Taxta məsaməli material olduğu üçün nəmi və qida qalıqlarını özünə çəkir, bu isə bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli mühit yarada bilər.
Bununla belə, düzgün qulluq edildikdə taxta qaşıqlar təhlükəli sayılmır. Onları hər istifadədən sonra isti su və təbii yuyucu ilə yumaq, yaxşı qurulamaq və uzun müddət suda saxlamamaq tövsiyə olunur. Çatlar əmələ gəldikdə və ya səthi qaraldıqda isə qaşığın istifadədən çıxarılması məsləhətdir.
Maraqlıdır ki, bəzi araşdırmalar taxtanın plastiklə müqayisədə bakteriyaları daha tez məhv edə bildiyini göstərir. Plastik qaşıqlarda yaranan mikroskopik cızıqlar da bakteriya üçün risk yarada bilər.
Nəticə olaraq, taxta qaşıqdan istifadə təhlükəli deyil, əsas məsələ onun təmizliyi və vəziyyətidir. Gigiyenaya əməl edildiyi halda taxta qaşıqlar həm sağlam, həm də ekoloji cəhətdən üstün seçim hesab olunur.
