İtkin düşmüş şəxslər məsələsinin beynəlxalq miqyasda gündəmdə saxlanılması üçün aktiv iş aparılıb

İl ərzində ixrac coğrafiyamızın genişləndirilməsi, azad edilən ərazilərdə bərpa yenidənqurma işlərində xarici şirkətlərin iştirakını təmin etmək üçün işlər davam etidrilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazir qeyd edib ki, itkin düşmüş şəxlsər məsələsinin beynəlxalq miqyasda gündəmdə saxlanılması üçün aktiv iş aparılıb:

"Minalardan əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycan bu sahədə beynəlxalq yardımın cəlb edilməsi sahəsində səylərini davam etdirib".