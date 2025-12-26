https://news.day.az/azerinews/1805426.html İtkin düşmüş şəxslər məsələsinin beynəlxalq miqyasda gündəmdə saxlanılması üçün aktiv iş aparılıb - Nazir İl ərzində ixrac coğrafiyamızın genişləndirilməsi, azad edilən ərazilərdə bərpa yenidənqurma işlərində xarici şirkətlərin iştirakını təmin etmək üçün işlər davam etidrilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
İtkin düşmüş şəxslər məsələsinin beynəlxalq miqyasda gündəmdə saxlanılması üçün aktiv iş aparılıb - Nazir
İl ərzində ixrac coğrafiyamızın genişləndirilməsi, azad edilən ərazilərdə bərpa yenidənqurma işlərində xarici şirkətlərin iştirakını təmin etmək üçün işlər davam etidrilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, itkin düşmüş şəxlsər məsələsinin beynəlxalq miqyasda gündəmdə saxlanılması üçün aktiv iş aparılıb:
"Minalardan əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycan bu sahədə beynəlxalq yardımın cəlb edilməsi sahəsində səylərini davam etdirib".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре