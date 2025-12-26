https://news.day.az/azerinews/1805490.html Milli Məclis Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət edəcək Milli Məclisin payız sessiyasının dekabrın 30-da keçiriləcək son plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclis Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə Müraciət edəcək. Bu barədə parlamentin payız sessiyası üzrə dekabrın 30-da keçiriləcək sonuncu plenar iclasının gündəliyinə məsələ daxil edilib.
Milli Məclis Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət edəcək
Milli Məclisin payız sessiyasının dekabrın 30-da keçiriləcək son plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclis Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə Müraciət edəcək.
Bu barədə parlamentin payız sessiyası üzrə dekabrın 30-da keçiriləcək sonuncu plenar iclasının gündəliyinə məsələ daxil edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре