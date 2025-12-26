https://news.day.az/azerinews/1805532.html Özbəkistan kosmosa ilk kosmonavtını göndərəcək Özbəkistan kosmosa süni peyk və ilk kosmonavtını göndərməyi planlaşdırır. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bildirib.
Özbəkistan kosmosa ilk kosmonavtını göndərəcək
Özbəkistan kosmosa süni peyk və ilk kosmonavtını göndərməyi planlaşdırır.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bildirib.
"Özbəkistanın müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq kosmosa süni peykin və ölkəmizin vətəndaşı olan ilk özbək kosmonavtının buraxılması üzrə işlərə başlamışıq", - deyə o əlavə edib.
Mirziyoyev vurğulayıb ki, bu addım ölkənin elmi və texnoloji inkişafına güclü təkan verəcək, həmçinin milli inkişafı yeni mərhələyə çıxaracaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре