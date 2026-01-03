Buzlu yolda maşın aşdı, qəzadan sağ çıxdılar

Quba rayonunda qarlı hava şəraiti faciəyə səbəb olub

Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, "KIA" markalı minik avtomobili qarlı yolda sürüşmə səbəbindən idarəetmədən çıxaraq qayadan aşıb.

Avtomobildə olan sürücü, onun həyat yoldaşı və azyaşlı övladı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstaxanaya çatdırılıblar.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. 