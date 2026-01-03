https://news.day.az/azerinews/1806950.html Buzlu yolda maşın aşdı, qəzadan sağ çıxdılar - ANBAAN VİDEO Quba rayonunda qarlı hava şəraiti faciəyə səbəb olub Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, "KIA" markalı minik avtomobili qarlı yolda sürüşmə səbəbindən idarəetmədən çıxaraq qayadan aşıb. Avtomobildə olan sürücü, onun həyat yoldaşı və azyaşlı övladı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstaxanaya çatdırılıblar.
