İllərdir səhv yerə qoyulur - Görün soyuducunun qapısı hansı məhsullar üçün imiş
Soyuducuda məhsulların düzgün yerləşdirilməsi qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qidaların təravətini qorumaq üçün soyuducu daxilində xüsusi rəf bölgüsünə riayət etmək tövsiyə edilir. Hər bir rəfin fərqli temperatur rejiminə malik olması məhsulların saxlama müddətinə və keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdən biri hesab olunur.
Soyuducunun üst rəfləri temperaturun ən sabit olduğu zona hesab edildiyi üçün burada bişmiş yeməklər və qəlyanaltılar saxlanılmalıdır. Orta rəflər süd məhsulları üçün ən əlverişli yer olduğu halda ən alt rəf çiy ət və balıq məhsulları üçün ayrılmalıdır. Bu qayda çiy ətin suyunun digər qidalara süzülməsinin qarşısını alır və infeksiya riskini minimuma endirir. Meyvə və tərəvəzlər isə rütubətin tənzimləndiyi xüsusi çəkməcələrdə yerləşdirilməlidir.
Qapı hissəsi soyuducunun ən isti nöqtəsi olduğu üçün bura yalnız souslar və içkilər üçün istifadə edilməlidir. Tez xarab olan süd və yumurta kimi məhsulların qapıda saxlanılması onların ömrünü qısaldır. Eyni zamanda soyuducunun daxilində hava sirkulyasiyasının pozulmaması üçün rəfləri həddindən artıq doldurmamaq və isti yeməkləri soyuduqdan sonra içəri yerləşdirmək mütləqdir.
