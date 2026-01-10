Tanınmış Azərbaycan yazıçısı vəfat edib - FOTO
Azərbaycan yazıçısı Səriyyə Məmmədova vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Şimali Amerika Yazıçılar Birliyinin, Rusiya Yazıçılar Birliyinin, Beynəlxalq Yazıçılar Birliyinin və Avrasiya Yaradıcılıq Gildiyasının (Böyük Britaniya) üzvü Səriyyə Məmədova 79 yaşında vəfat edib.
Səriyyə Məmmədova 8 mart 1947-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirib və aspirantura təhsilini başa vurub. O, kimya üzrə doktorluq dərəcəsi almış və Rusiya Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda çalışıb.
Səriyyə Məmədova 20-dən çox kitab və audiokitabın, 200 romanın, 140 elmi məqalənin, iki müəlliflik şəhadətnaməsinin və yeddi səmərələşdirici təklifin müəllifi olub.
