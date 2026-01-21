https://news.day.az/azerinews/1811083.html Türkiyədə zəlzələ olub Türkiyənin Balıkəsir vilayətinin Sındırğı rayonunda 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, yeraltı təkan yerli vaxtla 18:11-də alınıb. Zəlzələ ilə bağlı hələlik dağıntı və ya xəsarət alanlar barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb. Mütəxəssislər bölgədə vəziyyəti nəzarətdə saxlayırlar.
