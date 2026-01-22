Azərbaycanda dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması təklif edilir

Dərsliklərdə problem var. Biz dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması üzərində işləməliyik.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov komitənin dünənki iclasında deyib.

Millət vəkilinin sözlərinə görə, vəsait baxımından dərsliklərdə səhvlər varsa, onların üzərində işlənilməsi və digər məsələləri elektron qaydada etmək daha asandır.

"Yəqin ki, Elm və Təhsil Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Rəqəmsallaşdırıldığı təqdirdə, bu prosesdə dəyişiklikləri etmək və daha sürətli formada şagirdlərə təqdim etmək imkanı daha çoxdur", - deyə o vurğulayıb.