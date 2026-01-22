https://news.day.az/azerinews/1811143.html Azərbaycanda dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması təklif edilir Dərsliklərdə problem var. Biz dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması üzərində işləməliyik. Trend xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov komitənin dünənki iclasında deyib.
Azərbaycanda dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması təklif edilir
Dərsliklərdə problem var. Biz dərsliklərin rəqəmsallaşdırılması üzərində işləməliyik.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov komitənin dünənki iclasında deyib.
Millət vəkilinin sözlərinə görə, vəsait baxımından dərsliklərdə səhvlər varsa, onların üzərində işlənilməsi və digər məsələləri elektron qaydada etmək daha asandır.
"Yəqin ki, Elm və Təhsil Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Rəqəmsallaşdırıldığı təqdirdə, bu prosesdə dəyişiklikləri etmək və daha sürətli formada şagirdlərə təqdim etmək imkanı daha çoxdur", - deyə o vurğulayıb.
