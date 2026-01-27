Azərbaycanda Rusiya istehsalı olan avtomobillər neçəyə satılır? - QİYMƏTLƏR
Sovet dövründən sonra Azərbaycanda avtomobil bazarında ilk illərdə ən çox satılan nəqliyyat vasitələri Rusiyada istehsal olunan avtomobillər idi. Hazırda isə bu avtomobillərə maraq çox azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, marağın azalmasının bir neçə əsas səbəbi var. İlk növbədə, bu avtomobillərin texniki və təhlükəsizlik standartları müasir avtomobillərdən geri qalır. Onlarda ABS, hava yastığı, ESP kimi təhlükəsizlik sistemləri yoxdur və bu, sürücülər üçün risk yaradır. Eyni zamanda, sovet avtomobilləri yanacaq sərfiyyatı baxımından da müasir avtomobillərlə müqayisədə daha az qənaətlidir və ekoloji tələblərə cavab vermir. Bu isə istismar xərclərinin artmasına səbəb olur.
Digər tərəfdən, sovet avtomobillərinin yedək hissələri bazarda məhdud olduğundan, təmir və xidmət xərcləri yüksəlir. Bu hissələrin tapılması da çətin olduğundan, avtomobilin uzun müddət işlək vəziyyətdə saxlanması daha baha başa gəlir. Müasir avtomobillər isə daha geniş xidmət şəbəkəsi və ehtiyat hissələri ilə asan təmir imkanı yaradır.
Rusiya avtomobilləri komfort və sürüş keyfiyyəti baxımından da müasir avtomobillərlə müqayisədə zəif qalır. Onlar daha səsli, sərt və daha az rahatdır. Bu xüsusiyyətlər xüsusilə gənc nəsil üçün önəmli faktordur. Eyni zamanda, insanlar avtomobil seçimində brend, dizayn və status faktoruna daha çox diqqət edir. Rusiya istehsalı olan bu tələbləri qarşılamadığı üçün tələbat azalır.
Bundan başqa, son illərdə ikinci əl bazarda Avropa və Asiya markalı avtomobillərin sayı artıb. Bu da sovet avtomobillərinə olan marağı daha da azaldır. Müasir avtomobillər daha sərfəli yanacaq xərci, daha yaxşı təhlükəsizlik və komfort təklif etdiyindən insanlar əlavə bir neçə min manat xərcləyərək daha müasir model seçirlər.
Rusiya istehsalı olan avtomobillərinin Azərbaycanda təxmini qiymətləri aşağıdakılardır.
1. VAZ (Lada)
-
VAZ 2101-2107 (klassik): 3,000-8,000 AZN
-
VAZ 2108-21099 (Samara): 4,000-9,000 AZN
-
VAZ 2110-2112: 5,000-10,000 AZN
-
VAZ 2121 (Niva): 6,000-15,000 AZN
-
VAZ 2131 (Niva uzun): 8,000-18,000 AZN
2. GAZ
-
GAZ 24 (Volga): 5,000-12,000 AZN
-
GAZ 21 (köhnə Volga): 6,000-15,000 AZN
-
GAZ 3110-31105: 7,000-18,000 AZN
-
GAZ 69 / GAZ 67 (köhnə model): 10,000-25,000 AZN (nadirliyə görə)
3. Moskvich
-
Moskvich 2140: 3,000-7,000 AZN
-
Moskvich 2141 (Aleko): 4,000-9,000 AZN
-
Moskvich 408/412: 3,000-6,000 AZN
4. ZAZ
-
ZAZ 968/966 (Zaporojets): 2,500-6,000 AZN
-
ZAZ 1102 (Tavriya): 3,000-7,000 AZN
-
ZAZ 1103 (Slavuta): 3,500-8,000 AZN
5. UAZ
-
UAZ 469/3151: 7,000-18,000 AZN
-
UAZ Hunter: 10,000-22,000 AZN
-
UAZ Patriot: 18,000-35,000 AZN (yenidən satılanlar daha bahadır)
6. Volga (daha yeni modellər)
-
Volga 31105: 7,000-18,000 AZN
-
Volga 3110: 6,000-15,000 AZN
7. İzh (İJ)
-
İJ 2125 (Kombi): 4,000-10,000 AZN
-
İJ 2715 (minivan tipli): 4,000-9,000 AZN
8. Lüks və nadir sovet markaları
-
ZiL (limuzin): 25,000-60,000 AZN (nadirliyə görə)
-
KAMAZ (yük maşını, avtobus): 15,000-60,000 AZN (model və vəziyyətə görə)
-
MAZ (yük maşını): 12,000-50,000 AZN
Bu qiymətlər bazarda "gündəlik istifadə üçün" satılan avtomobillərin təxmini qiymətləridir. Bərpa edilmiş, nadir, kolleksiya dəyəri olan və ya tam işlək vəziyyətdə olan modellərin qiyməti daha yüksək ola bilər.
