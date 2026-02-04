https://news.day.az/azerinews/1814076.html “Fənərbaxça” Kantenin maaşını açıqladı "Fənərbaxça" N'Qolo Kantenin transferi ilə yeni açıqlama yayıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verirki, klubun yaydığı məlumata görə, İstanbul klubu fransalı yarımmüdafiəçi ilə 2,5 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Kante 14,1 milyon avro imza pulu alacaq.
"Fənərbaxça" N'Qolo Kantenin transferi ilə yeni açıqlama yayıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verirki, klubun yaydığı məlumata görə, İstanbul klubu fransalı yarımmüdafiəçi ilə 2,5 illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, Kante 14,1 milyon avro imza pulu alacaq. Ulduz futbolçu cari mövsümün sonunadək 5,5 milyon avro qazanacaq. 34 yaşlı yarımmüdafiəçi 2026/27 və 2027/28 mövsümlərində isə hər mövsüm üçün 11 milyon avro məvacib əldə edəcək.
