https://news.day.az/azerinews/1814139.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdimolunma mərasimindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Əbu-Dabidə Prezident İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdim olunması (04.02.2026)".
