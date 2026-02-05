Bakıda Qoşulmama hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb

Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, tədbir iki gün davam edəcək.

Bu gün "Təhsilin təsiri: diplomatiyada elmin, siyasətin və kommunikasiyanın rolu", "Öhdəlikdən fəaliyyətə: vətəndaş cəmiyyətində, sənayedə və biznesdə dayanıqlı inkişaf" mövzularında panel müzakirələri keçiriləcək.

Xəbər yenilənəcək