https://news.day.az/azerinews/1814143.html Bakıda Qoşulmama hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb - FOTO Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, tədbir iki gün davam edəcək. Bu gün "Təhsilin təsiri: diplomatiyada elmin, siyasətin və kommunikasiyanın rolu", "Öhdəlikdən fəaliyyətə: vətəndaş cəmiyyətində, sənayedə və biznesdə dayanıqlı inkişaf" mövzularında panel müzakirələri keçiriləcək.
Bakıda Qoşulmama hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb - FOTO
Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Həftəsi öz işinə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, tədbir iki gün davam edəcək.
Bu gün "Təhsilin təsiri: diplomatiyada elmin, siyasətin və kommunikasiyanın rolu", "Öhdəlikdən fəaliyyətə: vətəndaş cəmiyyətində, sənayedə və biznesdə dayanıqlı inkişaf" mövzularında panel müzakirələri keçiriləcək.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре