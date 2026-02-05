https://news.day.az/azerinews/1814159.html Bakıda “LEGIS” Beynəlxalq Hüquq Forumu keçirilir Bakıda "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumu keçirilir. Day.Az xəbər verir kiorumda "PAŞA Holding"in və bir sıra rəsmi şəxslər, həmçinin media nümayəndləri iştirak edirlər.
Bakıda “LEGIS” Beynəlxalq Hüquq Forumu keçirilir
Bakıda "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumu keçirilir.
Day.Az xəbər verir kiorumda "PAŞA Holding"in və bir sıra rəsmi şəxslər, həmçinin media nümayəndləri iştirak edirlər.
Forumun açılış mərasimində "PAŞA Holding" MMC-nin baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov, "PAŞA Holding" MMC-nin Hüquq və Dövlət qurumları ilə əlaqələr departamentinin direktoru Aytac Qasımova, Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Baş prokuror Kamran Əliyev, mədəniyyət naziri Adil Kərimli Azərbaycan çıxış edəcək.
Forum yerli və xarici rəsmilərin çıxışları ilə davam edəcək.
Tədbirin yekununda təqdimat və mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре