https://news.day.az/azerinews/1814376.html Şagirdin müəllimi güllələməsi ilə bağlı direktordan AÇIQLAMA Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yerləşən İdrak Liseyində silahlı insident baş verib. Day.Az xəbər verir ki, liseyin rəhbəri Mönsüm Alışov "Unikal"a açıqlamasında hadisənin səbəbini açıqlayıb: "Şagird ov tüfəngini liseyə məktəb çantasında gətirib. Hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib".
