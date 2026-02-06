https://news.day.az/azerinews/1814499.html ADY yanvar ayında 856 mindən çox sərnişin daşıyıb "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC bu ilin yanvar ayında 856 mindən çox sərnişin daşıyıb. Bu barədə Day.Az-a qurumun mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumatda qeyd olunur ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 20% üstələyir.
