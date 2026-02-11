Mədə xərçəngi riskini artıran amillər nələrdir?
Mütəxəssislər mədə xərçənginin yaranma riskini artıran əsas amilləri açıqlayıblar. Bildirilir ki, bu xəstəliyin inkişafında həm həyat tərzi, həm də genetik və tibbi faktorlar mühüm rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mədə xərçəngi riskini artıran əsas amillər bunlardır:
Helicobacter pylori infeksiyası - mədə selikli qişasında uzunmüddətli iltihaba səbəb olaraq xərçəng riskini yüksəldir
Düzgün olmayan qidalanma - duzlu, hisə verilmiş, konservləşdirilmiş və çox yağlı qidaların tez-tez qəbulu
Siqaret və alkoqol istifadəsi - mədə toxumasına zərər verərək xərçəng ehtimalını artırır
Ailəvi meyillilik - yaxın qohumlarda mədə xərçəngi halları risk faktorudur
Xroniki mədə xəstəlikləri - qastrit, mədə xorası və poliplər
Yaş faktoru - risk əsasən 50 yaşdan sonra artır
Zəif immun sistem və uzunmüddətli stress
Həkimlər vurğulayırlar ki, erkən mərhələdə diaqnoz qoyulduqda mədə xərçəngi müalicə oluna bilər. Buna görə də uzunmüddətli mədə ağrıları, iştahsızlıq, səbəbsiz çəki itkisi və udma çətinliyi kimi əlamətlər olduqda mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə olunur.
