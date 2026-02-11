(gece)Evimizdəki ən çirkli yer - Tualetdən 5 dəfə daha təhlükəlidir
Elmi araşdırmalar gündəlik istifadə etdiyimiz adi məişət əşyalarının sağlamlığımız üçün ciddi təhlükə yarada biləcəyini ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, plastik qəhvə fincanları, mətbəx süngərləri, çay paketləri, alış-veriş qəbzləri və ətirli şamlar insan sağlamlığına səssiz, lakin davamlı şəkildə zərər verə bilər.
"Journal of Hazardous Materials" jurnalında dərc olunan araşdırmaya əsasən, plastik və ya plastik örtüklü birdəfəlik qəhvə fincanları isti içkilərlə təmasda olduqda mayeyə minlərlə mikroplastik hissəcik buraxır.
Tədqiqatçılar bildirir ki, gündə cəmi 300 ml qəhvə içən bir insan ildə təxminən 363 min mikroplastik hissəcik qəbul edə bilər.
Mətbəx süngərləri
Almaniyanın Furtwangen və Giessen universitetləri ilə Helmholtz Mərkəzinin birgə araşdırması adi bir mətbəx süngərində 350-dən çox bakteriya növünün yaşaya bildiyini göstərib.
Almaniya Federal Risk Qiymətləndirmə İnstitutu süngərlərin həftədə ən azı bir dəfə dəyişdirilməli olduğunu vurğulayır.
Oyun pultları
UNICEF və Unilever-in əməkdaşlığı ilə aparılan araşdırma zamanı müxtəlif evlərdən toplanan oyun pultlarının səthində unitaz oturacağından təxminən beş dəfə çox bakteriya aşkar edilib.
Məlumata görə, unitaz oturacağında hər 100 sm²-də orta hesabla 1600 bakteriya olduğu halda, oyun pultlarında bu rəqəm 7800-ü ötür. Bu isə xüsusilə uşaqlar arasında infeksiyaların yayılma riskini artırır.
Çay paketləri
Kanadanın MakGill Universitetinin araşdırmasına əsasən, plastik tərkibli çay paketləri 95°C isti suda 11,6 milyard mikroplastik və 3,1 milyard nanoplastik hissəcik buraxır. Bu göstərici qida məhsulları arasında qeydə alınan ən yüksək səviyyələrdən biri sayılır.
Qəbzlər və ətirli şamlar
Harvard Universitetinin araşdırması göstərir ki, alış-veriş qəbzlərinə cəmi 10 saniyə toxunmaq belə orqanizmdə BPA səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər.
Bundan əlavə, parafin əsaslı ətirli şamların yandırılması formaldehid və benzol kimi zərərli maddələrin havaya yayılmasına gətirib çıxarır. ÜST bu maddələrin uzunmüddətli təsirinin astma və xərçəng riski ilə əlaqəli olduğunu bildirir.
