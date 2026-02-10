Aygün Bəylərin illər öncə əməkdar artistlə dueti yenidən GÜNDƏM OLDU - VİDEO
Əməkdar artistlər Aygün Bəylər və Aqşın Abdullayevin illər əvvəl ATV kanalında yayımlanan verilişlərin birində canlı ifa etdikləri "Qəlbimdə qaldın" mahnısı yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həmin ifa efirdə iştirak edən qonaqların və sənət adamlarının böyük diqqətini cəlb etmiş, duyğusal təqdimatı ilə yadda qalmışdı.
Sosial şəbəkələrdə yayılan arxiv görüntülər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb, nostalji hisslər doğurub.
Qeyd edək ki, Əməkdar artist Aygün Bəylər üzünü sürən ağır xəstəlikdən sonra bir neçə il əvvəl vəfat edib. Onun sənət yolu və unudulmaz ifaları bu gün də sənətsevərlər tərəfindən ehtiramla xatırlanır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре