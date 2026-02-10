https://news.day.az/azerinews/1815244.html Naxçıvanda keçmiş hərbi komissar həbs edildi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şərur rayon şöbəsinin sabiq rəisi Həsən Məmmədovun məhkəməsi bitib. Day.Az xəbər verir ki, Naxçıvan Hərbi Məhkəməsində hökm oxunub. Hökmə əsasən, təqsirləndirilən şəxs 8 il azadlıqdan məhrum edilib.
