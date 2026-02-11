https://news.day.az/azerinews/1815538.html Rusiyada "WhatsApp" tamamilə bloklandı ABŞ-nin "Meta" şirkətinə məxsus "WhatsApp" messenceri Rusiyada tamamilə bloklanıb. Day.Az-ın məlumatına görə, servisin domeni Roskomnadzorun DNS serverlərindən silinib. Resursa giriş domen sistemi səviyyəsində dayandırılıb.
Rusiyada "WhatsApp" tamamilə bloklandı
ABŞ-nin "Meta" şirkətinə məxsus "WhatsApp" messenceri Rusiyada tamamilə bloklanıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, servisin domeni Roskomnadzorun DNS serverlərindən silinib.
Resursa giriş domen sistemi səviyyəsində dayandırılıb.
Oxşar tədbirlər əvvəllər YouTube domeninə də tətbiq edilmişdi və bu domen də tənzimləyicinin DNS reyestrindən silinib.
