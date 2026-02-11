Rusiyada "WhatsApp" tamamilə bloklandı

ABŞ-nin "Meta" şirkətinə məxsus "WhatsApp" messenceri Rusiyada tamamilə bloklanıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, servisin domeni Roskomnadzorun DNS serverlərindən silinib.

Resursa giriş domen sistemi səviyyəsində dayandırılıb.

Oxşar tədbirlər əvvəllər YouTube domeninə də tətbiq edilmişdi və bu domen də tənzimləyicinin DNS reyestrindən silinib.