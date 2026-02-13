https://news.day.az/azerinews/1815816.html Pensiyalar artımla ÖDƏNİLDİ Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə fevral ayının pensiyaları ödənilib. Day.Az xəbər verir ki, pensiyalar yanvar ayının artımı ilə birlikdə ödənilib.
