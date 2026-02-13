Parlamentdə ABŞ-nin Vitse-prezidentinin Azərbaycana səfəri müzakirə olunub
ABŞ-nin vitse-prezidenti Vens Azərbaycanda səfərdə oldu. Birgə əməkdaşlığın dərinləşməsinin möhkəm təməli müzakirə olunub. Dünyanın ən qüdrətli dövləti ilə ölkəmizin əlaqələrinin yeni səviyyəyə yüksəlməsi Prezident İlham Əliyevin ardıcıl və uzaqgörən siyasəti ilə mümkün olub.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib.
"Bu gün bölgəmizin ciddi dəyişikliklərə məruz qaldığı bir dövrdə ABŞ-nin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaradılmasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk. Səfər çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar dövlətimizin beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq", - deyə spiker bildirib.
