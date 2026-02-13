Rəşid Mahmudova "od püskürdü" - "Sən, nə kişisən ki..." - VİDEO
Əməkdar artist Elza Seyidcahanın müğənni bacısı Rasimə Seyidcahan "Öz aramızda" verilişində növbəti dəfə həkim Rəşid Mahmudovu hədəf alıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb R. Mahmudovun Əməkdar artist barədə səsləndirdiyi "manyakal şizofren" ifadəsi olub. Rasimə Seyidcahan canlı efirdə bu fikirlərə sərt reaksiya verərək, həkimin ünvanına kəskin sözlər səsləndirib. O, bacısına qarşı işlədilən ifadəni qəbuledilməz adlandırıb.
Veriliş zamanı Rasimə Seyidcahan məsələ ilə bağlı geniş açıqlama verib, səsləndirilən sözlərin əsassız olduğunu vurğulayıb və qarşı tərəfi məsuliyyətli davranmağa çağırıb.
Müzakirələrə səbəb olan həmin anlar sosial şəbəkələrdə də geniş yayılıb və istifadəçilər arasında fərqli reaksiyalar doğurub.
Ətraflı videoda:
