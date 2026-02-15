Dərmanı olmayan dərd yayılır - Həkimdən AÇIQLAMA
Son günlər virus infeksiyalarına yoluxma hallarında artım müşahidə olunur. Yoluxması asan, sağalması isə zaman tələb edən bu xəstəlik insanları yorur.
Bəs insanların asanlıqla yoluxduğu bu xəstəlik qripdir ya yeni virus?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı həkim Adil Qeybulla bildirib ki, əvvəl təsirli hesab edilən dərman preparatlarının bir çox hallarda virusun qarşısını almaqda kifayət qədər effekt göstərmədiyi müşahidə olunur:
'Virus sürətlə mutasiyaya uğrayır və standart müalicə üsulları bəzən fayda vermir. Bunun nəticəsi olaraq, xəstəliyin ağırlaşma riski artır və xəstəxanalarda müalicəyə ehtiyac duyanların sayı yüksəlir. Xüsusilə məktəbəqədər yaşda olan uşaqlarda, xroniki xəstəliyi olanlarda və körpələrdə ağırlaşma riski daha yüksəkdir. Bəzi hallarda valideynlər "bir az gözləyək, keçər" yanaşmasını seçir. Amma hərarət bir neçə gün yüksək qalırsa, uşaq əvvəlki kimi aktiv deyilsə, nəfəs almaqda çətinlik, sürətli yorulma və ya qəbulunun azalması müşahidə olunursa, bu artıq qiymətləndirilməlidir. Doğru izləmə və vaxtında tibbi yanaşma ağırlaşmaların qarşısını almaqda mühüm rol oynayır. Buna görə mövsüm ərzində uşaqlarda yaranan yüksək hərarət və ümumi vəziyyət dəyişikliklərinə diqqətlə yanaşmaq vacibdir".
Epidemioloqlar əhalini şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməyə, izdihamlı yerlərdən uzaq durmağa və yalnız təsdiqlənmiş, effektiv dərman və vaksinlərdən istifadə etməyə çağırırlar. Həmçinin, erkən simptomlar müşahidə edildiyi halda dərhal həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, vəziyyət nəzarətsiz buraxılarsa, yoluxma sürəti daha da arta bilər, buna görə də əhali arasında profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi vacibdir.
