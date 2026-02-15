https://news.day.az/azerinews/1816059.html Saxta düyülərə diqqət - Gerçəyindən ayırmaq olmur Bazarda saxta düyülərin satışa çıxarıldığı ilə bağlı xəbərdarlıqlar edilir. Bildirilir ki, bəzi hallarda plastikə bənzər məhsullarla yanaşı, düyü qırıntıları, nişasta və kartof tozundan hazırlanaraq düyü formasına salınmış məhsullar da satışa təqdim olunur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər istehlakçılara düyü alarkən diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. Məhsulun etibarlı istehsalçıya məxsus olması, istehsal tarixi və istehsal yerinin göstərilməsi vacib amillər kimi vurğulanır.
Qablaşdırması şübhəli, məlumatları natamam olan məhsullardan uzaq durmaq məsləhət görülür.
