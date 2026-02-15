Saat 19:00-dan sonra yemək ürəyə ciddi ziyan vurur
Gecə saatlarında yemək yemək ürək sağlamlığı üçün risk yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, türkiyəli professor Hüseyn Almazın açıqlamasına görə, gecə gec saatlarda qəbul edilən qidalar orqanizmin həzm sistemi tərəfindən işlənməli olur. Bu proses ürəyin əlavə iş yükü daşımasına səbəb olur və nəticədə ürək daha çox yorulur. Belə vəziyyət təzyiqin yüksəlməsi, ürək ritminin sürətlənməsi və digər ürək-damar problemlərinə gətirib çıxara bilər.
Professor Almaz qeyd edir ki, gecə saatlarında ürək istirahət etmək istəyir və buna görə də sağlamlıq üçün qidalanma rejiminə diqqət yetirmək vacibdir. O, gecə saat 7-dən sonra ağır və yağlı qidaların qəbul edilməməsini, saat 9-dan sonra isə tamamilə yeməkdən çəkinməyi tövsiyə edir. Bu sadə tədbirlər ürəyin gecə boyunca istirahət etməsinə və ümumi sağlamlığın qorunmasına kömək edə bilər.
Beləliklə, gecə gec saatlarda yemək yemək yalnız həzm sistemini deyil, həm də ürəyi əlavə yükləyir və uzun müddətdə ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır.
